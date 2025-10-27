Delitto Garlasco i pm di Brescia | nei pc di Venditti elementi utili alla prova di corruzione

Nei pc dell’ex procuratore del delitto di Garlasco, Mario Venditti, si nasconderebbero “elementi utili” all’accusa di corruzione formulata nei suoi confronti dai magistrati di Brescia. Per selezionare il materiale di interesse investigativo nei computer e negli smartphone dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, e dei carabinieri Silvio Sapone e Giuseppe Spoto, servono “due mesi” e all’interno “sono sicuramente contenuti elementi utili alla prova” della corruzione e del “versamento di denaro agli inquirenti” da parte di Andrea Sempio, della sua “famiglia” o di soggetti “terzi” ancora “non individuati”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, i pm di Brescia: “nei pc di Venditti elementi utili alla prova di corruzione”

