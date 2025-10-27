Delitto Garlasco al vaglio 8 possibili orari della morte di Chiara Poggi da nuove verifiche

Otto possibili orari della morte di Chiara Poggi, compresi fra le 7 le 12.30 del mattino del 13 agosto 2007. Sono quelli emersi in 18 anni di indagini e processi con cui adesso si deve confrontare l'anatomopatologa Cristina Cattaneo, incaricata dalla Procura di Pavia di effettuare "nuove verifiche" sulle cause della morte della 26enne nella villetta di famiglia a Garlasco (Pavia) nell'indagine su Andrea Sempio, venerdì convocato all'Istituto di medicina legale di Milano per le verifiche antropometriche. Il paradosso delle sentenze che hanno condannato Stasi è che la finestra temporale dell'omicidio accolta nei processi fino alla Cassazione bis – fra le 9.

