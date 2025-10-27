Delitto di Garlasco la misurazione antropometrica su Sempio non sarà prova cardine
Nel caso del delitto di Chiara Poggi a Garlasco l'ultimo colpo di scena, venerdì scorso, è la misurazione antropometrica cui è stato sottoposto Andrea Sempio nel filone d'inchiesta che lo vede indagato. Si tratta di una tecnica che viene da lontano e che si incrocia le innovazioni della tecnologie, come spiega a LaPresse l'analista forense Sara Capoccitti. "A proporre, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento un sistema di identificazione basato sui rilievi antropometrici fu Alphonse Bertillon – spiega la criminalista-. Una metodologia che oggi incontra strumenti nuovi. Sempio è stato sottoposto, in pratica, a una scansione del corpo con un laser in 3D che restituisce un suo 'gemello' con un errore submillimetrico, quindi molto piccolo.
