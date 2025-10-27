Delitto di Garlasco il post shock di Carlo Taormina | Sempio sta per essere arrestato vada in Procura e dica che era l’amante di Chiara Poggi
Andrea Sempio sta per essere arrestato per l’omicidio di Chiara Poggi: lo afferma l’avvocato Carlo Taormina che in un post shock, pubblicato sui social, “riscrive” il delitto di Garlasco attaccando la magistratura. “Qualcuno dica a Sempio di andare in Procura coi suoi ottimi avvocati a rendere interrogatorio. Stanno per arrestarlo perché questi magistrati stanno dentro a tunnel per le condotte investigative patologiche che hanno computo e stanno compiendo, annunciando colpi di teatro in continuazione rivelatisi ogni volta delle autentiche patacche” scrive Taormina nel suo post. E ancora: “Ora non sanno più che fare e per placare l’opinione pubblica e per coprire le loro anomale operazioni, potrebbero, come spesso accade tentare la strada dell’arresto che è molto attesa dalla parte sanguinaria dell’opinione pubblica e salvarsi anche da possibili responsabilità che a Nordio sono state già sollecitate”. 🔗 Leggi su Tpi.it
