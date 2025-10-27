Delitti vendette e misteri nella notte di Halloween | visita guidata alla scoperta del lato oscuro della città
Venerdì 31 sera l'atmosfera di Halloween arriva anche in centro a Ferrara con una visita guidata promossa dall'agenzia Emilia-Romagna in Tour. Quando cala la notte e le ombre si allungano sulle pietre della città che svela il suo volto più oscuro. Un cocchio spettrale sembra riemergere dalla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
