Negli studi di Sky si commentano le parole di Conte in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Inter Caressa parla di un Conte diretto anche in campo nel faccia a faccia con Lautaro. Marocchi interviene: « Nasconde qualche lacuna delle altre partite, trova i nemici all’esterno e compatta all’interno. È un genio. Ha nascosto qualche difficoltà che era nata nello spogliatoio e ha spostato il problema fuori dallo spogliatoio» Del Piero: «È un messaggio per tutti, l’allenatore quando parla lo fa pensando ai suoi giocatori. Poi è ovvio che è stato bravissimo perché in una giornata ha cancellato il 70% della sconfitta della Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Del Piero sulle parole di Conte: «Ha parlato non bene, di più»

