Del Piero sentenzia sulla Juve dopo la sconfitta contro la Lazio | Non credo che con un altro allenatore questa squadra potrebbe vincere lo scudetto Non è un discorso di confusione ma…

Del Piero ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul match. Alex Del Piero ha parlato ai microfoni di Sky dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Non credo che la parola confusione sia la più adatta. Lo conosco bene come calciatore e come ragazzo: non è un discorso di confusione. La Juve non ha un problema di allenatore ma più complesso, di come si è amalgamata la squadra in questo avvio di stagione e di risultati. Stasera la squadra era viva, non ha demeritato e forse il pareggio era più giusto. Anche a Madrid ha fatto bene, il problema è stato a Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Del Piero sentenzia sulla Juve dopo la sconfitta contro la Lazio: «Non credo che con un altro allenatore questa squadra potrebbe vincere lo scudetto. Non è un discorso di confusione ma…»

