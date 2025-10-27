Del Piero-Bergomi lite in tv sull’Inter | ecco cosa è successo

Lite negli studi di Sky Sport tra Alessandro Del Piero e Beppe Bergomi ieri sera, domenica 26 ottobre, nel corso della trasmissione ‘ Sky Calcio Club ‘ condotta da Fabio Caressa. La discussione è nata dall’analisi dell’ottava giornata di Serie A e in particolare della sconfitta per 3-1 dell’Inter in casa del Napoli. Il battibecco. Tutto è partito da un’affermazione di Alessandro Del Piero, che ha ribadito una sua convinzione: “Lo dico da quattro anni: l’Inter è la squadra più forte in Italia. Tu non sei d’accordo, ma io questo lo sottoscrivo anche quest’anno”. Ha poi aggiunto che, in questi anni, altre squadre sono state più brave dell’Inter perché hanno vinto al posto suo ma, ha rimarcato, la rosa dei nerazzurri è più forte di quelle delle concorrenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

