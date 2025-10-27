Del Piero Bergomi duro scontro negli studi di Sky Sport nel corso del programma Sky Calcio Club. Ecco cosa è successo tra le due ex bandiere! Un confronto teso ha animato gli studi di Sky Calcio Club tra Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero, con i due esperti che si sono scontrati sul tema della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Del Piero Bergomi che scontro a Sky! Il primo: «I nerazzurri i più forti». E l’ex Inter non ci sta: «Non è che se alzi la voce e urli, il tuo pensiero ha più valore»