Sarà un match d’esordio insidioso per Jannik Sinner nel Masters1000 di Parigi. L’altoatesino, vincitore ieri a Vienna, ha dovuto immediatamente volgere lo sguardo al torneo francese, che ha preso il via quest’oggi. Il suo esordio, in qualità di testa di serie n.2, ci sarà mercoledì 29 ottobre e il tempo per prepararsi sarà molto poco. L’avversario in questo secondo round parigino sarà il belga Zizou Bergs, vittorioso quest’oggi al primo turno contro il contro l’americano Alex Michelsen per 6-3 2-6 6-2. Sinner si troverà ad affrontare un rivale già rodato su questi campi e per di più in ascesa in quest’annata, seppur dovendo fare i conti con qualche problema fisico che ne ha minato la condizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Definito l'avversario di Jannik Sinner al 2° turno a Parigi: mai nessun precedente