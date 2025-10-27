Definito l’avversario di Jannik Sinner al 2° turno a Parigi | mai nessun precedente
Sarà un match d’esordio insidioso per Jannik Sinner nel Masters1000 di Parigi. L’altoatesino, vincitore ieri a Vienna, ha dovuto immediatamente volgere lo sguardo al torneo francese, che ha preso il via quest’oggi. Il suo esordio, in qualità di testa di serie n.2, ci sarà mercoledì 29 ottobre e il tempo per prepararsi sarà molto poco. L’avversario in questo secondo round parigino sarà il belga Zizou Bergs, vittorioso quest’oggi al primo turno contro il contro l’americano Alex Michelsen per 6-3 2-6 6-2. Sinner si troverà ad affrontare un rivale già rodato su questi campi e per di più in ascesa in quest’annata, seppur dovendo fare i conti con qualche problema fisico che ne ha minato la condizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
#ottoemezzo Il prof. Tomaso Montanari risponde a Meloni che aveva definito l'opposizione più estremista di Hamas Vai su Facebook
Definito l’avversario di Jannik Sinner al 2° turno a Parigi: mai nessun precedente - Sarà un match d'esordio insidioso per Jannik Sinner nel Masters1000 di Parigi. Scrive oasport.it
Jannik Sinner e il ritiro a Shanghai, come sta e cosa è successo. Il clima sotto accusa, il precedente Medvedev, gli effetti sul ranking - A Shanghai però sotto accusa c'è il clima definito «impossibile» da tutti i tennisti in campo. Segnala leggo.it
Sinner-Maroszan 6-1 7-5: Jannik in semifinale a Pechino, affronterà de Minaur - Tra circa un'ora Jannik Sinner e Fabian Maroszan scenderanno in campo per i quarti del torneo ATP di Pechino. Segnala fanpage.it