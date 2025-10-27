Roma, 27 ottobre 2025 – Cè un lato oscuro dell’Intelligenza artificiale. Per la verità, i lati oscuri, forse, sono molti più, ma concentriamoci su quello del deepfake porn. Già, perché il caso Francesca Barra riaccende l’allarme: i falsi nudi generati dall’IA sono la nuova frontiera dell’abuso digitale. E nessuno è davvero al sicuro. Ecco perché. Da Photoshop all’IA: quando il falso diventa abuso digitale. C’era un tempo (nemmeno troppo lontano, stiamo parlando di pochissimi anni fa) in cui i falsi digitali si costruivano con Photoshop. Bastava un po’ di abilità con le maschere di livello e la pazienza di un grafico esperto per modificare un corpo, inserire un volto, manipolare una realtà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Deepfake porn, cosa è e perché nessuno è al sicuro. La denuncia di Francesca Barra