Dedicano il tempo libero per il bene collettivo | dal Comune una pergamena per ringraziare i volontari

Sabato 25 ottobre 2025 nella cornice della Fiera di San Crispino, l’amministrazione comunale di San Mauro Pascoli ha celebrato e onorato il prezioso impegno dei volontari comunali. In una affollata serata, sul palco allestito in Piazza Mazzini, il sindaco Moris Guidi e gli Assessori hanno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

