Declino incredibile Ultimo sondaggio Mentana il tonfo clamoroso del partito italiano
C’è aria di rivoluzione nei palazzi della politica e, questa volta, nessuno può dirsi davvero al sicuro. Gli ultimi numeri, appena svelati da La7, hanno risvegliato dubbi, speranze e persino qualche paura tra i grandi protagonisti della scena nazionale. Ma cosa sta succedendo davvero dietro le quinte? Un clima di incertezza e tensione serpeggia tra i partiti: i dati parlano chiaro e il pubblico, sempre più attento e curioso, si domanda chi riuscirà a tenere il timone in questo mare agitato. Tra successi inattesi e cadute rovinose, lo scenario si fa ogni settimana più acceso. E una sorpresa, in particolare, rischia di cambiare gli equilibri che fino a ieri sembravano intoccabili. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altre letture consigliate
Il racconto di una straordinario exploit politico-militare-diplomatico e di un'altrettanto incredibile decadenza. https://www.intermediaedizioni.it/storia-libri/orvieto-nel-medioevo-ascesa-e-declino-la-politica-il-duomo-la-vita-quotidiana-gli-eretici-i-templari/ - facebook.com Vai su Facebook
Lo ripeto: anche all'estero si stanno accorgendo che come Paese siamo un incredibile "laboratorio" sul futuro delle società industriali occidentali, in pieno declino. Ovviamente questo declino varia da nazione a nazione, a seconda delle peculiarità dei loro sist - X Vai su X