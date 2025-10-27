Tour de force in vista per Jannik Sinner. L’azzurro, vittorioso ieri a Vienna nella finale contro il tedesco Alexander Zverev, volge la propria attenzione al Masters1000 di Parigi, mettendo nel mirino un altro titolo, prima della disputa delle ATP Finals a Torino. Sarà un test probante per il fisico del pusterese. Negli ultimi eventi a cui ha preso parte, infatti, vari problemi di natura fisica si sono presentati e l’altoatesino è stato costretto sempre a trovare delle soluzioni di “emergenza” per riuscire a cavarsela. Problematiche che si sono fatte in qualche modo ricorrenti dopo il successo a Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Deciso il giorno del debutto di Jannik Sinner a Parigi: altro tour de force in arrivo senza riposo e test per il fisico