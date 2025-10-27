Decisione per la sicurezza degli studenti | chiusura temporanea della scuola di Montefredane per verifiche strutturali

Montefredane – Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha annunciato oggi la chiusura per dieci giorni della scuola del comune, a seguito di una verifica sulla staticità dell’edificio condotta dal professore Modano dell’Università Federico II di Napoli.“L’edificio è stato costruito prima del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

