Decisione per la sicurezza degli studenti | chiusura temporanea della scuola di Montefredane per verifiche strutturali
Montefredane – Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha annunciato oggi la chiusura per dieci giorni della scuola del comune, a seguito di una verifica sulla staticità dell’edificio condotta dal professore Modano dell’Università Federico II di Napoli.“L’edificio è stato costruito prima del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Le Mans e la bandiera rossa: l’analisi completa. La decisione che ha chiuso in anticipo il Round 3 dell’ACI ESport Hyper GT 2025 ha fatto discutere: pioggia, visibilità ridotta, sicurezza e regolamento. Sul sito trovate l’approfondimento completo https://ww - facebook.com Vai su Facebook
Di partite con divieto di trasferta per le tifoserie ospiti ne ho viste a centinaia, non è certo una novità, ma la decisione di negare la presenza ai tifosi del #MaccabiTelAviv a #Birmingham per questione di sicurezza, ha inevitabilmente un sapore diverso e sul qua - X Vai su X
Chiusura delle scuole in Irpinia: Conseguenze del terremoto e piani di ripristino - Montefredane, il comune più vicino all’epicentro del sisma, ha seguito la stessa linea, emettendo un’ordinanza sindacale per la chiusura delle scuole. Riporta notizie.it
Koulujen sulkemiset Irpiniassa: maanjäristyksen seuraukset ja elvytyssuunnitelmat - Il 27 ottobre, diverse scuole situate ad Avellino e nei comuni limitrofi hanno sospeso le loro attività a causa di una voimakas maanjäristys verificatasi sabato sera, con una magnitudo di 4. Riporta notizie.it
Scuole, verso la chiusura in tutta l’Irpinia. L’elenco in aggiornamento. Analoga decisione a Benevento - Dopo le scosse di terremoto avvertite si va verso la chiusura delle scuole in Irpinia, i sindaci di numerosi Comuni della provincia di Avellino hanno già disposto la chiusura precauzionale delle scuo. Lo riporta corriereirpinia.it