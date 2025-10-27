Decine di muri deturpati dai vandali | è di nuovo allarme adolescenti
"Ci siamo svegliati con una brutta sorpresa stamattina. Ma non resteremo inermi. Abbiamo già allertato la polizia locale per verificare se è possibile risalire, grazie alle telecamere diffuse in centro storico, agli autori degli sfregi realizzati stanotte dai vandali ". Ad affermarlo la sindaca di Osimo Michela Glorio. L’imbarazzo è palpabile dalle parti del palazzo del Comune: molte scritte sono infatti in memoria di Tommaso Bruciaferri, il 14enne morto nel tragico incidente a San Biagio dieci giorni fa. "Decine di muri, molti di proprietà privata, sono stati imbrattati da spray nero con contenuti di diversa estrazione, alcuni anche offensivi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi a Bologna decine di agenti di Polizia sono stati impiegati per eseguire uno sfratto, con tanto di porta e muri sfondati a colpi di mazza. Le due famiglie cacciate avevano sempre pagato l’affitto e non trovavano un’altra casa dopo aver visto scadere il contrat - facebook.com Vai su Facebook
Decine di muri deturpati dai vandali: è di nuovo allarme adolescenti - "Ci siamo svegliati con una brutta sorpresa stamattina. Riporta ilrestodelcarlino.it
Vandali imbrattano i muri del centro storico nella notte - La sindaca Glorio: "Serve educazione al senso civico" Una serie di scritte con spray nero sono apparse nei muri del centro storico di Osimo, molti dei quali di proprietà privata. Si legge su youtvrs.it
Il video girato nel liceo di Genova devastato da un gruppo di vandali: le aule messe a soqquadro - Nelle immagini, i danni causati dal gruppo di vandali che nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre si è introdotto nel liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Genova. Lo riporta msn.com