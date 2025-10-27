"Ci siamo svegliati con una brutta sorpresa stamattina. Ma non resteremo inermi. Abbiamo già allertato la polizia locale per verificare se è possibile risalire, grazie alle telecamere diffuse in centro storico, agli autori degli sfregi realizzati stanotte dai vandali ". Ad affermarlo la sindaca di Osimo Michela Glorio. L’imbarazzo è palpabile dalle parti del palazzo del Comune: molte scritte sono infatti in memoria di Tommaso Bruciaferri, il 14enne morto nel tragico incidente a San Biagio dieci giorni fa. "Decine di muri, molti di proprietà privata, sono stati imbrattati da spray nero con contenuti di diversa estrazione, alcuni anche offensivi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Decine di muri deturpati dai vandali: è di nuovo allarme adolescenti