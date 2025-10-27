Decine di droni ucraini contro Mosca

2.34 Decine di droni ucraini hanno preso di mira stanotte Mosca, secondo il sindaco Sergey Sobyanin citato dai media locali Le difese aeree russe hanno abbattutofinora circa 30 velivoli,secondo l'agenzia di stampa Tass. Gli aeroporti moscoviti di Domodedovo e Zhukovsky hanno temporaneamente sospeso le operazioni in risposta all'attacco.Esplosioni sono state segnalate in diverse parti della capitale e nella regione circostante,secondo i canali Telegram russi.Un incendio sarebbe scoppiato in un deposito di petrolio a Serpukhov. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Un’altra notte di terrore per Kyiv, mentre la Russia ha lanciato un attacco con droni. Sono stati lanciati oltre 100 droni. Almeno 3 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite – tra cui dei bambini. Tra gli obiettivi della Russia c’erano siti civili: palazzi r - facebook.com Vai su Facebook

Germania, decine di interrogazioni Afd: dai trasporti militari ai droni. L’accusa: «Girano i dati ai russi» - X Vai su X

Decine di droni ucraini contro Mosca - Decine di droni ucraini hanno preso di mira stanotte Mosca, secondo il sindaco Sergey Sobyanin citato dai media locali. Da ansa.it

Attacco russo, Kiev sotto assedio: morti, feriti e incendi nei quartieri residenziali - Attacco russo, Kiev nel mirino: droni e missili colpiscono la capitale e provocano vittime civili. Da notizie.it

Guerra Ucraina, attacco russo su Kiev: morti e feriti - In Ucraina un attacco di oltre 100 droni russi ha colpito la città di Kiev provocando almeno tre morti e decine di feriti. Secondo tg24.sky.it