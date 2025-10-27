Decine di droni ucraini contro Mosca

Servizitelevideo.rai.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2.34 Decine di droni ucraini hanno preso di mira stanotte Mosca, secondo il sindaco Sergey Sobyanin citato dai media locali Le difese aeree russe hanno abbattutofinora circa 30 velivoli,secondo l'agenzia di stampa Tass. Gli aeroporti moscoviti di Domodedovo e Zhukovsky hanno temporaneamente sospeso le operazioni in risposta all'attacco.Esplosioni sono state segnalate in diverse parti della capitale e nella regione circostante,secondo i canali Telegram russi.Un incendio sarebbe scoppiato in un deposito di petrolio a Serpukhov. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

