Debutta con Paolo Cevoli e un doppio sold out la nuova stagione di prosa e danza del teatro Galli

Riminitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mitologia classica riletta con un tocco di romagnolità, per sorridere del nostro contemporaneo. Sarà Paolo Cevoli – con un doppio appuntamento già sold out – ad aprire martedì 28 e mercoledì 29 ottobre (ore 21) la nuova Stagione di prosa e danza del teatro Galli. Il comico sarà sul palco. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

