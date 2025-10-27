Debutta con Paolo Cevoli e un doppio sold out la nuova stagione di prosa e danza del teatro Galli

La mitologia classica riletta con un tocco di romagnolità, per sorridere del nostro contemporaneo. Sarà Paolo Cevoli – con un doppio appuntamento già sold out – ad aprire martedì 28 e mercoledì 29 ottobre (ore 21) la nuova Stagione di prosa e danza del teatro Galli. Il comico sarà sul palco. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Altre letture consigliate

Debutta domani (ore 21:00) al Teatro Comunale di Antella la nuova coproduzione Archètipo-Versiliadanza, GIOVANI INFELICI dedicata a Pier Paolo Pasolini. Lo spettacolo aprirà poi, il 2 novembre ore 19:00, la Stagione del Teatro Cantiere Florida anticipato - facebook.com Vai su Facebook

Charlie Charles diventa Paolo Con La bella confusione debutta con il suo primo album: un racconto personale tra cinema, verità e musica. Leggi l’articolo completo. #CharlieCharles #Paolo #LaBellaConfusione - X Vai su X

Debutta con Paolo Cevoli e un doppio sold out la nuova stagione di prosa e danza del teatro Galli - Martedì 28 e mercoledì 29 ottobre (ore 21) il comico in scena a Rimini con lo spettacolo "Figli di Troia" un monologo ironico e contemporaneo ispirato al mitico viaggio di Enea ... Scrive riminitoday.it