Debora Massari chi è il nuovo assessore al Turismo di Regione Lombardia
Debora Massari è il nuovo volto della squadra di Attilio Fontana. L’imprenditrice, figlia di Iginio Massari, è stata nominata assessore al Turismo, marketing territoriale e moda della Regione Lombardia. "Quando arriva una fiducia così grande, credo che la risposta più giusta sia mettersi a disposizione" le sue parole al Giornale di Brescia: "Posso dire che uno dei miei impegni sarà quello di girare il più possibile il territorio, ascoltando gli amministratori e la gente". Nominata in quota FdI, Debora Massari ha confermato di aver rimesso le deleghe operative nell'azienda guidata dal padre Iginio ed è pronta a vivere questa nuova avventura: "Non è un percorso che ho costruito io. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
