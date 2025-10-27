De Siervo | Milan-Como in Australia non per soldi Esiste una comunità di tifosi che…

Luigi De Siervo, AD della Lega di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio parlando di Milan-Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - De Siervo: “Milan-Como in Australia non per soldi. Esiste una comunità di tifosi che…”

News recenti che potrebbero piacerti

Secondo voi chi vuole più bene al calcio: Rabiot e Maignan o Abodi e De Siervo? E vi scandalizza di più lo stipendio dei giocatori o quello del Ministro e dell'Ad della Lega? Una riflessione a voce alta sull'ultima colossale idiozia del calcio italiano (Milan-Com - X Vai su X

La questione legata alla disputa di Milan-Como in Australia è stata e continua ad essere oggetto di diverse opinioni. Alle parole di Rabiot, che aveva ritenuto il tutto 'pazzesco' erano seguite quelle di De Siervo che aveva risposto al francese dicendo: "Abbi - facebook.com Vai su Facebook

De Siervo: "Grandi eventi sportivi hanno davanti un percorso di crescita: il Milan ha più di altri questo in testa" - Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega di Serie A, è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio e tra i diversi temi toccati ha parlato anche ... Si legge su milannews.it

Milan-Como a Perth, parla De Siervo: "Non è per soldi ma per il futuro della Serie A. Quello di Allegri e Rabiot e un piccolo problema" - L'amministratore delegato della Lega Serie A prova a spegnere le polemiche sulla disputa della prima partita di sempre in Serie A all'estero ... Come scrive msn.com

Serie A in Australia, De Siervo: "Nasce da un'idea del Milan che abbiamo assecondato" - Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega di Serie A, è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio e tra i diversi temi toccati ha parlato anche ... Lo riporta milannews.it