De Siervo | Milan-Como a Perth? Non andiamo in Australia per soldi

L’amministratore delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo, è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio I tifosi si sono opposti alla partita Milan-Como in Australia, così come allenatori e giocatori. Perché la Lega ritiene che questa scelta sia utile? «È normale che atleti, allenatori o tifosi siano contrari: nessuno vuole rinunciare a una partita in casa. Ma bisogna guardare al futuro. Se vogliamo che la Serie A cresca e diventi una lega internazionale, dobbiamo fare scelte coraggiose, come hanno fatto Nba o Nfl portando partite all’estero. Una gara su 380 è un sacrificio minimo, lo 0,26% del campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Siervo: «Milan-Como a Perth? Non andiamo in Australia per soldi»

News recenti che potrebbero piacerti

Secondo voi chi vuole più bene al calcio: Rabiot e Maignan o Abodi e De Siervo? E vi scandalizza di più lo stipendio dei giocatori o quello del Ministro e dell'Ad della Lega? Una riflessione a voce alta sull'ultima colossale idiozia del calcio italiano (Milan-Com - X Vai su X

La questione legata alla disputa di Milan-Como in Australia è stata e continua ad essere oggetto di diverse opinioni. Alle parole di Rabiot, che aveva ritenuto il tutto 'pazzesco' erano seguite quelle di De Siervo che aveva risposto al francese dicendo: "Abbi - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Como a Perth, parla De Siervo: "Non è per soldi ma per il futuro della Serie A. Quello di Allegri e Rabiot e un piccolo problema" - L'amministratore delegato della Lega Serie A prova a spegnere le polemiche sulla disputa della prima partita di sempre in Serie A all'estero ... calciomercato.com scrive

Serie A in Australia, De Siervo: "Nasce da un'idea del Milan che abbiamo assecondato" - Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega di Serie A, è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio e tra i diversi temi toccati ha parlato anche ... Da milannews.it

LEGA SERIE A - De Siervo: "Milan-Como a Perth? Idea dei rossoneri, non andiamo in Australia per soldi" - Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio: I tifosi si sono opposti alla partita Milan- Come scrive napolimagazine.com