De Siervo | I miei figli mi prendono in giro con i meme sulla pirateria

L’amministratore delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo, intervistato da Cronache di Spogliatoio ha parlato anche della pirateria: De Siervo a Cronache di Spogliatoio. « Tutti noi vorremmo pagare meno. Purtroppo il calcio italiano, che pur interessa 31 milioni di persone, in realtà ha un difetto gigantesco – mi prendono tutti in giro su questo, compresi i miei figli, con i meme sulla pirateria – ma ci tengo a sottolineare che dei soldi investiti da ogni persona per un abbonamento per vedere il calcio la Lega non trattiene nulla: sono soldi che vanno direttamente nelle casse delle squadre. Servono ai club per pagare i giocatori». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Siervo: «I miei figli mi prendono in giro con i meme sulla pirateria»

