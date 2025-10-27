De Martino senza freni | l’ex ballerino chiede la staffetta del prime time a Conti
L’ex ballerino e conduttore di Affari Tuoi rilancia dopo la panchina di Sanremo e propone a Conti una “staffetta simbolica”, mentre in Rai crescono le incertezze sul suo futuro e si parla di possibili sostituzioni da gennaio. La parabola professionale di Stefano De Martino vive oggi una fase di chiaroscuri. Da un lato c’è l’entusiasmo del conduttore, convinto di percorrere la strada giusta e di non avere fretta. Dall’altro, in Rai si moltiplicano le voci di cautela e i piani su di lui appaiono meno definiti rispetto a qualche mese fa. Dopo un avvio brillante alla guida di Affari Tuoi, con ascolti che in alcune serate hanno superato i sei milioni di telespettatori e sfiorato il trenta per cento di share, la situazione sembra essersi complicata. 🔗 Leggi su 361magazine.com
