Inter News 24 De Maggio si sbilancia intervenendo sulla sfida di sabato sera tra Napoli e Inter. Per lui, i padroni di casa sono stati ampiamente superiori. Il giornalista Valter De Maggio ha espresso il suo parere sulla vittoria del Napoli contro l’Inter, intervenendo su Kiss Kiss Napoli. Secondo De Maggio, il match ha rappresentato una vera e propria “lezione di calcio” da parte di Antonio Conte nei confronti di Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri. Il giornalista ha sottolineato come il tecnico del Napoli abbia saputo gestire la pressione, portando a casa un risultato decisivo per la squadra, ma ha anche rimarcato l’importanza di mantenere un giusto equilibrio in vista delle prossime sfide. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Maggio si sbilancia: «Il Napoli ha dato una lezione di calcio all’Inter. Partenopei ampiamente superiori»