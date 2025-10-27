De Maggio si sbilancia | Il Napoli ha dato una lezione di calcio all’Inter Partenopei ampiamente superiori
Inter News 24 De Maggio si sbilancia intervenendo sulla sfida di sabato sera tra Napoli e Inter. Per lui, i padroni di casa sono stati ampiamente superiori. Il giornalista Valter De Maggio ha espresso il suo parere sulla vittoria del Napoli contro l’Inter, intervenendo su Kiss Kiss Napoli. Secondo De Maggio, il match ha rappresentato una vera e propria “lezione di calcio” da parte di Antonio Conte nei confronti di Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri. Il giornalista ha sottolineato come il tecnico del Napoli abbia saputo gestire la pressione, portando a casa un risultato decisivo per la squadra, ma ha anche rimarcato l’importanza di mantenere un giusto equilibrio in vista delle prossime sfide. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Poche ore al fischio di inizio! 5ª GIORNATA CAMPIONATO A.S.D. Monteroni vs Voluntas Trequanda Comunale Lido Gagliardi Via I maggio, 337, Monteroni d’Arbia ? Domenica 19 Ottobre - Ore 15:30 Vai su Facebook
KISS KISS - De Maggio: "Napoli-Inter lezione di calcio di Conte a Chivu" - Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Goal: "Contro l’Inter è stata una lezione di calcio di Antonio Conte a Chivu. Come scrive napolimagazine.com
Torino-Napoli, De Maggio: "La rete di Simeone era da annullare, il motivo" - Valter De Maggio, giornalista, si è soffermato sulla rete decisiva di Giovanni Simeone nel corso di Torino- Riporta msn.com