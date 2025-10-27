De Grandis duro nel tracciare uno stacco netto col passato | La Juventus dell’Avvocato Agnelli non cambiava mai allenatore a stagione in corso!

De Grandis, giornalista, si è espresso così a proposito dell’esonero di Igor Tudor da parte della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni. Un cambio di rotta che segna una rottura con il passato, una decisione arrivata forse troppo tardi e senza un piano B. L’analisi del giornalista di Sky Sport, Stefano De Grandis, sull’esonero di Igor Tudor dalla panchina della Juventus è critica e mette in luce le difficoltà gestionali del club. QUI: Esonero Tudor, terremoto in casa Juventus! La ricostruzione di quanto successo e chi sarà il nuovo allenatore – VIDEO di Marco Baridon “Sono cambiati i tempi”: la Juve non è più quella di una volta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Grandis duro nel tracciare uno stacco netto col passato: «La Juventus dell’Avvocato Agnelli non cambiava mai allenatore a stagione in corso!»

#DeGrandis duro dopo la sconfitta della #Juve «Abbiamo visto la Juve peggiore degli ultimi mesi e non è accettabile» - facebook.com Vai su Facebook

