De Gea scuote la Fiorentina | Siamo in difficoltà questo è sicuro Sono certo che appena vinciamo una partita…

Inter News 24 Il portiere della Fiorentina, David De Gea, dopo il pari contro il Bologna, ha analizzato il momento che sta vivendo la squadra viola. Al termine del rocambolesco pareggio per 2-2 contro il Bologna, il portiere della Fiorentina, David De Gea, si è presentato in conferenza stampa. L’esperto estremo difensore spagnolo ha ammesso con onestà le difficoltà della squadra viola in questo avvio di stagione, riconoscendo che nessuno si aspettava una classifica così deficitaria dopo otto giornate. Tuttavia, ha voluto sottolineare la buona reazione avuta contro i rossoblu, che ha permesso di recuperare due gol di svantaggio e sfiorare la vittoria. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Gea scuote la Fiorentina: «Siamo in difficoltà, questo è sicuro. Sono certo che appena vinciamo una partita…»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Adani scuote il mondo rossonero: “Il Milan ha trovato il nuovo Gattuso… è Modric!” #Milan #ForzaMilan #Modric #Gattuso #Adani #SerieA #Calcio #Leadership #Tifosi #Rossoneri - facebook.com Vai su Facebook

De Gea, scossa clamorosa del portiere della Fiorentina! Cosa è successo? - La situazione La Fiorentina sta attraversando un periodo complicato e il portiere David De Gea ha parlato con grande sincerità della sit ... Si legge su calcionews24.com

Fiorentina, De Gea: "Dopo il 3-0 pensavo di perdere 6-0, ma abbiamo reagito bene. Paura? Siamo uomini, non possiamo averla" - La Fiorentina rimonta due goal di svantaggio contro il Bologna: le parole di De Gea al termine della partita. Secondo msn.com

Fiorentina, De Gea: “Pensavamo di subire sei gol, siamo molto in difficoltà” - Il portiere della Fiorentina David De Gea ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Bologna ... Riporta gianlucadimarzio.com