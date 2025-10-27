De Gea scossa clamorosa del portiere della Fiorentina! Cosa è successo?

Fiorentina, De Gea ha voluto parlare così in conferenza stampa. La situazione La Fiorentina sta attraversando un periodo complicato e il portiere David De Gea ha parlato con grande sincerità della situazione attuale della squadra, sottolineando la necessità di reagire e ritrovare fiducia. Come riportato in conferenza stampa dal sito LabaroViola, l’estremo difensore spagnolo ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

