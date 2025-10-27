De Chirico a Palazzo dei Musei i capolavori metafisici in mostra a Modena

Modena si prepara a ospitare una grande esposizione dedicata a Giorgio de Chirico, universalmente riconosciuto come uno dei massimi pittori italiani e figura cruciale del XX secolo. Intitolata “Giorgio de Chirico. L’ultima Metafisica”, la mostra è curata da Elena Pontiggia.L'inaugurazione è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

