De Carli Popolo della Famiglia | Tenete i bambini lontani da Halloween avvicina al male

Alla vigilia di Halloween, il portavoce nazionale del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli, lancia un appello a genitori e famiglie italiane: “Mettiamo da parte le diavolerie moderne. Si festeggiano i santi e i defunti, e non lasciamo i più piccoli in balia di occulto e male”.Con un post diffuso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

$AlessandroGiuli @UNESCO @MiC_Italia $FondazioneGuidoCarli $audiovisivo $ricordi $memoria$filmati $DocumentiDigitali $foto $MemoriaCollettiva $identità $popoli $PatrimonioCulturale $GiornataMondiale $storia - X Vai su X

Ad 80 anni dall’entrata in vigore dello Statuto dell'ONU del 24 ottobre 1945, la Fondazione Guido Carli continua il suo impegno per diffondere valori di responsabilità, dialogo e unità. Alle nuove generazioni va ricordato che la pace e la cooperazione internazi - facebook.com Vai su Facebook

Mirko De Carli (Popolo della Famiglia): “Tenete i bambini lontani da Halloween, avvicina all’oscuro e al male” - Il portavoce del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli, invita le famiglie a dire no a Halloween e a riscoprire le radici cristiane delle feste di Ognissanti e dei Defunti, per proteggere i bambini da ... bolognatoday.it scrive

Il Popolo della Famiglia al centrodestra: si trovi un'intesa per Alberto Stefani - Mirko De Carli, portavoce nazionale del Popolo della famiglia, lancia un appello al centrodestra. Secondo ilgazzettino.it

Puntiroli, Marin, De Carli e Bravi. I candidati di Lega e Popolo della Famiglia - Quattro candidati di Lega e Popolo della Famiglia presentati in provincia per il consiglio regionale. Riporta ilrestodelcarlino.it