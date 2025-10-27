De Bruyne sospetta lesione di alto grado | è già finito il 2025? E quando Anguissa andrà in Africa

27 ott 2025

Attesa per gli esami che potrebbe fare già oggi. Ma Conte si prepara a un'emergenza mai vista a centrocampo quando la Coppa d'Africa gli porterà via un altro pilastro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

de bruyne sospetta lesione di alto grado 232 gi224 finito il 2025 e quando anguissa andr224 in africa

© Gazzetta.it - De Bruyne, sospetta lesione di alto grado: è già finito il 2025? E quando Anguissa andrà in Africa...

