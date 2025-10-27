De Bruyne si temono fino a tre mesi di stop Se poi si dovesse anche operare… Gazzetta

De Bruyne, si temono fino a tre mesi di stop. Se poi si dovesse anche operare. (Gazzetta) La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni di Kevin De Bruyne. C’è grande paura nel Napoli visti i precedenti del belga e i suoi 34 anni. Scrive Vincenzo D’Angelo: Quelle del giorno dopo, hanno solo confermato il sospetto: per Kevin De Bruyne potrebbe trattarsi di una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Un problema enorme, visti anche i precedenti clinici del centrocampista belga. Oggi è quella cicatrice che spaventa il mondo Napoli. Perché se fosse interessata davvero quella zona e magari quella stessa cicatrice, il rischio di un nuovo intervento diventerebbe praticamente certezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

