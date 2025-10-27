De Bruyne si temono fino a tre mesi di stop Se poi si dovesse anche operare… Gazzetta

De Bruyne, si temono fino a tre mesi di stop. Se poi si dovesse anche operare. (Gazzetta) La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni di Kevin De Bruyne. C’è grande paura nel Napoli visti i precedenti del belga e i suoi 34 anni. Scrive Vincenzo D’Angelo: Quelle del giorno dopo, hanno solo confermato il sospetto: per Kevin De Bruyne potrebbe trattarsi di una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Un problema enorme, visti anche i precedenti clinici del centrocampista belga. Oggi è quella cicatrice che spaventa il mondo Napoli. Perché se fosse interessata davvero quella zona e magari quella stessa cicatrice, il rischio di un nuovo intervento diventerebbe praticamente certezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne, si temono fino a tre mesi di stop. Se poi si dovesse anche operare… (Gazzetta)

Altri contenuti sullo stesso argomento

In Olanda temono #Lucca, contro il PSV ha già segnato due volte I tifosi del PSV hanno grande rispetto nell'attaccante del Napoli che domani sera partirà titolare. - facebook.com Vai su Facebook

Ore di attesa per De Bruyne, si teme lungo stop: c'è un timore - Le prime sensazioni non sono incoraggianti: si teme che l’infortunio possa interessare la stessa zona muscolare già ... Secondo tuttonapoli.net

Napoli in ansia, De Bruyne rischia un lungo stop: quando può tornare - Il giorno dopo il successo contro l’Inter, in casa Napoli domina la preoccupazione per le condizioni di Kevin De Bruyne ... Scrive sportface.it

Napoli, De Bruyne non doveva battere il rigore: come sta e quando potrebbe tornare - De Bruyne è uscito zoppicante e con il volto scuro dal dolore dopo aver segnato il rigore: la situazione, la recidiva, il retroscena con Neres e cosa preoccupa il Napoli ... Lo riporta sport.virgilio.it