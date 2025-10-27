De Bruyne sembra orientato verso l’operazione chirurgica e non per la terapia conservativa Sky Sport

Arrivano importanti aggiornamenti circa la situazione relativa all’infortunio di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga – dopo aver sostenuto gli esami medici ed aver appreso della lesione di alto grado del bicipite femorale – sembrerebbe aver deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per cercare di risolvere il problema in via definitiva. A riferirlo è il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, il quale afferma inoltre che il calciatore sarebbe già pronto a tornare in Belgio. De Bruyne, operazione chirurgica in Belgio? Le ultime. Di seguito quanto dichiarato da Ugolini in collegamento televisivo: «La lesione di alto grado suggerisce, di fatto, 3-4 mesi di stop. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne sembra orientato verso l’operazione chirurgica e non per la terapia conservativa (Sky Sport)

