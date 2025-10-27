De Bruyne Lesione di alto grado Operazione programmata ritorna nel 2026
La paura si è trasformata in un verdetto terribile, con conseguenze immediate. Quello che nessun tifoso del Napoli avrebbe mai voluto leggere è stato confermato dal comunicato ufficiale del club: l’infortunio di Kevin De Bruyne è grave. Anzi, gravissimo. L’immagine del belga che si accascia dopo aver calciato il rigore contro l’Inter è l’ultima che vedremo di lui per un lungo, lunghissimo tempo. Il suo 2025 finisce qui, ed è già partito per il Belgio per iniziare il suo calvario. Il Verdetto Ufficiale e la Partenza per il Belgio. Gli esami strumentali non hanno lasciato spazio a dubbi: “ lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra “. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
