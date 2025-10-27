De Bruyne lesione di alto grado del bicipite femorale | fino a quattro mesi di stop

Kevin De Bruyne ha rimediato un infortunio contro l’Inter dopo aver tirato (e segnato) il rigore dell’1-0. Il comunicato del Napoli recita: In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.  L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

