De Bruyne ko quali sono le alternative di Conte per le prossime partite?

Orami è ufficiale, il Napoli ha perso anche Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga starà fuori tra i tre e i quattro mesi e intanto Conte dovrà ridisegnare la formazione della squadra per affrontare i prossimi impegni. Ma quali sono le alternative che ha di fronte l’allenatore per sostituire il campione belga? David Neres, Mathias Olivera, Noa Lang, Elif Elmas e Miguel Gutierrez sono i profili disponibili, ciascuno implica scelte differenti di equilibrio della squadra. L’opzione Olivera. L’opzione maggiormente conservativa, senza cambiare modulo, comporterebbe il ritorno di Olivera dall’inizio nel ruolo di terzino sinistro e Leonardo Spinazzola spostato – sempre a sinistra – sulla mattonella di esterno alto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

