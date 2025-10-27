De Bruyne gli esami sono una sentenza | confermata la lesione il Napoli lo riavrà nel 2026

Il belga resterà per la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Possibile intervento sul mercato a gennaio, anche perché Anguissa andrà in Coppa d'Africa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Bruyne, gli esami sono una sentenza: confermata la lesione, il Napoli lo riavrà nel 2026

