De Bruyne gli esami sono una sentenza | confermata la lesione il Napoli lo riavrà nel 2026

27 ott 2025

Il belga resterà per la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Possibile intervento sul mercato a gennaio, anche perché Anguissa andrà in Coppa d'Africa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Bruyne, gli esami sono una sentenza: confermata la lesione, il Napoli lo riavrà nel 2026

