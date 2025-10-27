De Bruyne fuori 3 mesi il bollettino sull'infortunio è una batosta per il Napoli | quando torna

L'infortunio di Kevin De Bruyne è serio, si era capito fosse grave già durante Napoli-Inter. Lo stop sarà piuttosto lungo a causa della lesione di alto grado al bicipite femorale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

De Bruyne fuori 3 mesi, il bollettino sull’infortunio è una batosta per il Napoli: quando torna - Lo si era capito già sabato scorso quando si era fermato dopo aver trasformato il rigore contro l'Inter. Si legge su fanpage.it

Clamoroso De Bruyne, primi rumors negativi: si valuta l'intervento, stop di almeno 3 mesi - "Infortunio Kevin De Bruyne: si valuta l'intervento chirurgico, verso uno stop di almeno 3 mesi". Lo riporta tuttonapoli.net

De Bruyne, paura Napoli: si teme un lungo stop. E Conte torna alla squadra Scudetto - È il reparto che ha permesso al Napoli di vincere lo scorso anno e di battere l’ Inter nella serata più importante di questo scorcio stagionale. Si legge su tuttosport.com