Spazionapoli.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’infortunio di Kevin De Bruyne è la nota amara per il Napoli di Antonio Conte nell’ultimo weekend di Serie A. Il belga si è infortunato nel match contro l’Inter dopo aver calciato il rigore che ha portato al momentaneo 1-0 azzurro e le sensazioni sul suo stop non sono positive. L’edizione odierna de “Il Mattino” ha provato a pronosticare i tempi di recupero, stabilendo una prima certezza: i mesi di stop saranno almeno due, ma lo scenario potrebbe essere anche peggiore Attesa per la risonanza magnetica. Nelle prossime ore il centrocampista belga si sottoporrà a una risonanza magnetica per chiarire l’entità dell’infortunio e definire i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Bruyne fa tremare il Napoli: rischio lunghissimo stop, svelata la prima diagnosi

