De Bruyne fa tremare il Napoli | rischio lunghissimo stop svelata la prima diagnosi
L’infortunio di Kevin De Bruyne è la nota amara per il Napoli di Antonio Conte nell’ultimo weekend di Serie A. Il belga si è infortunato nel match contro l’Inter dopo aver calciato il rigore che ha portato al momentaneo 1-0 azzurro e le sensazioni sul suo stop non sono positive. L’edizione odierna de “Il Mattino” ha provato a pronosticare i tempi di recupero, stabilendo una prima certezza: i mesi di stop saranno almeno due, ma lo scenario potrebbe essere anche peggiore Attesa per la risonanza magnetica. Nelle prossime ore il centrocampista belga si sottoporrà a una risonanza magnetica per chiarire l’entità dell’infortunio e definire i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Finisce il primo tempo: la sblocca De Bruyne, che poi esce per infortunio, su calcio di rigore. Nel finale due occasioni dell'Inter che fanno tremare la porta di Milinkovic Savic. #napoli #inter #SerieA #calcio #tifosi #sport #ilmattino - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio De Bruyne, Conte trema! Il centrocampista belga segna il rigore, ma si tocca la gamba: c’è preoccupazione per le sue condizioni - X Vai su X
De Bruyne segna e si fa male, probabile risentimento muscolare - Kevin De Bruyne ha segnato la rete del vantaggio del Napoli contro l'Inter su calcio di rigore. Scrive ilnapolista.it
De Bruyne segna all'Inter, ma si fa male calciando il rigore - Un problema muscolare alla coscia destra ha costretto De Bruyne a lasciare il campo al 34' di Napoli- sport.sky.it scrive
De Bruyne infortunato e in lacrime, calcia il rigore e si fa male: scoppia a piangere in campo - Il centrocampista belga si è subito tenuto la parte posteriore della coscia non appena ha tirato dagli undici metri durante Napoli- Scrive msn.com