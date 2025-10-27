De Bruyne è grave lesione e lungo stop per il belga | salta la Roma
Un ritorno alla vittoria che alla Roma vale la vetta della classifica, e chi l’avrebbe detto che alle porte di novembre la situazione sarebbe stata questa. Solo il Napoli campione d’Italia in carica sta tenendo lo stesso ritmo, appaiato ai giallorossi al comando con 18 punti in 8 gare, merito anche del roboante successo di sabato nel big match contro l’Inter. Curioso l’episodio dell’1-0 dei partenopei, con De Bruyne che si procura un infortunio calciando e realizzando il calcio di rigore. Sostituzione immediata per il belga e subito quella sensazione che non si trattasse di una cosa da poco, data anche dai medici che hanno dovuto sostenerlo quasi in braccio all’uscita dal campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Infortunio grave per Kevin De Bruyne, che dovrà probabilmente rimanere fuori per diversi mesi. Il centrocampista, uscito subito dopo aver battuto il rigore contro l'Inter per un problema muscolare, ha rimediato «lesione di alto grado del bicipite femorale della c - X Vai su X
Grave infortunio per Kevin De Bruyne dopo il gol su rigore https://tinyurl.com/4a9u433r - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, l'infortunio di De Bruyne è grave: lesione di alto grado al bicipite femorale - Dopo l'infortunio accusato dopo aver calciato un rigore contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottposto ad alcuni esami che hanno evidenziato una lesione importante: "In ... Riporta tuttojuve.com
Grave lesione bicipite femorale, per De Bruyne lungo stop - Lungo stop per Kevin De Bruyne: quello che si era sospettato subito dopo l'infortunio durante il match con l'Inter, è stato confermato dagli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore presso ... Si legge su sport.quotidiano.net
Napoli, tegola De Bruyne: sospetta lesione grave al bicipite femorale. Rischia di aver chiuso il 2025 - Conte perderà anche Anguissa per la Coppa d’Africa Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte: Kevin De Bruyne rischia un lungo stop. Come scrive pianetazzurro.it