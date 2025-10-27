Un ritorno alla vittoria che alla Roma vale la vetta della classifica, e chi l’avrebbe detto che alle porte di novembre la situazione sarebbe stata questa. Solo il Napoli campione d’Italia in carica sta tenendo lo stesso ritmo, appaiato ai giallorossi al comando con 18 punti in 8 gare, merito anche del roboante successo di sabato nel big match contro l’Inter. Curioso l’episodio dell’1-0 dei partenopei, con De Bruyne che si procura un infortunio calciando e realizzando il calcio di rigore. Sostituzione immediata per il belga e subito quella sensazione che non si trattasse di una cosa da poco, data anche dai medici che hanno dovuto sostenerlo quasi in braccio all’uscita dal campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - De Bruyne è grave, lesione e lungo stop per il belga: salta la Roma