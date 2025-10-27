De Bruyne è già in Belgio per operarsi starà fuori 3 4 mesi

Il centrocampista in Belgio per operarsi al bicipite. Come riportato dalla redazione di SkySport, Kevin De Bruyne è partito con un aereo privato per il

