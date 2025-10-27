De Bruyne comincerà la fisioterapia in Belgio prima di decidere se operarsi Hln

Secondo il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, De Bruyne – dopo aver sostenuto gli esami medici ed aver appreso della lesione di alto grado del bicipite femorale – sembrerebbe aver deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per cercare di risolvere il problema in via definitiva. Dal Belgio non sono convinti che il centrocampista del Napoli abbia già scelto l’opzione chirurgica Hln, riguardo l’infortunio scrive “In caso di infortunio al bicipite femorale, ci sono due opzioni: lasciare che la lesione guarisca naturalmente attraverso riposo, recupero e allenamento della forza, oppure riparare lo strappo chirurgicamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne comincerà la fisioterapia in Belgio prima di decidere se operarsi (Hln)

