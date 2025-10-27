De Bruyne come Lukaku infortunio pesante e stop lunghissimo | come cambia il Napoli

Kevin De Bruyne termina in anticipo il 2025 per infortunio: l’esito degli esami è spietato, i tempi di recupero saranno lunghissimi Dopo lo stop lunghissimo di Romelu Lukaku, arriva un’altra mazzata per Antonio Conte. Kevin De Bruyne ha svolto gli esami a seguito dell’infortunio in Napoli-Inter, dopo aver segnato il calcio di rigore del vantaggio. Gli esami hanno evidenziato una lesione di alto grado al bicipite femorale della gamba destra. Al momento dell’infortunio, De Bruyne non riusciva neanche a poggiare il piede a terra. E a fine partita si è visto con le stampelle a bordocampo. Infortunio De Bruyne: stop lungo, almeno 3 mesi di stop (LaPresse) Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

