Dazn ecco il primo big match di seria A in chiaro | Milan-Roma del 2 novembre
Dopo l’esordio della scorsa stagione, anche per la stagione 202526 tornano i match di Serie A visibili in chiaro e gratuitamente su Dazn. A dare il calcio d’inizio sarà il big match Milan-Roma in programma domenica 2 novembre alle 20:45 solo su Dazn. Il prepartita si accenderà già dalle 19:30 con Fuoriclasse - show della domenica condotto da Diletta Leotta insieme a Massimo Ambrosini, Andrea. 🔗 Leggi su Feedpress.me
