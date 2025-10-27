Dazn ecco il primo big match di seria A in chiaro | Milan-Roma del 2 novembre

Dopo l’esordio della scorsa stagione, anche per la stagione 202526 tornano i match di Serie A visibili in chiaro e gratuitamente su Dazn. A dare il calcio d’inizio sarà il big match Milan-Roma in programma domenica 2 novembre alle 20:45 solo su Dazn. Il prepartita si accenderà già dalle 19:30 con Fuoriclasse - show della domenica condotto da Diletta Leotta insieme a Massimo Ambrosini, Andrea. 🔗 Leggi su Feedpress.me

dazn ecco il primo big match di seria a in chiaro milan roma del 2 novembre

Dazn, ecco il primo big match di seria A in chiaro: Milan-Roma del 2 novembre

