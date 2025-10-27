Dazi Usa? Paradossalmente Trump ci ha fatto un favore La strana analisi di Lollobrigida smentita dai dati

Dalla festa per i tre anni del Governo Meloni arriva una discutibile presa di posizione del Ministro sul mercato Usa, secondo cui le tariffe non faranno così male e il Sudafrica sarebbe un competitor dell'Italia. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Secondo il ministro «il rischio sul vino ce l'hai con i tuoi concorrenti» ma quelli europei «hanno i nostri stessi dazi, ce l'hai con il Sudafrica che fa ottimi vini ma Trump gli ha messo dazi del 30%, quindi in quel caso paradossalmente ci ha fatto quasi un favore...

