Dazi terre rare e diplomazia | la missione asiatica di Trump entra nel vivo

Il Presidente degli USA Trump ha iniziato il giro di sei giorni di visite in Asia. Ieri è stato testimone del ritorno della pace tra due paesi, Cambogia e Thailandia, realtà importanti nello scacchiere mondiale quel tanto che basta al capo di una delle superpotenze per dire: “c’ero anche io”. Al contrario, per il mondo quella stretta di mano tra i leaders delle due nazioni appena citate vale come un passo, meglio un passetto, di avanzamento del processo di pace nel mondo. Il Gran Tour del Presidente biondo con il ciuffo farà tappa giovedì a Pechino. Quella stessa occasione di incontro, da sola, se riuscirà a far portare a casa a Trump risultati concreti, anche solo parte di quelli attesi, varrà da sola a rinforzare il significato positivo di quella trasferta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

