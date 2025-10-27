Una donna detenuta nel carcere di Vercelli rimane incinta senza aver mai beneficiato di permessi premio o misure esterne. Usufruiva di colloqui con il compagno, padre di sua figlia e anche lui detenuto nella sezione maschile del medesimo istituto. Nel mondo sessuofobo del carcere, l’evento ha fatto notizia. Un sindacato autonomo di polizia penitenziaria ha commentato affermando che il carcere “oramai è Disneyland”. Non so quale aspetto del noto parco giochi intendesse richiamare con il paragone, se il divertimento, il senso di libertà, la varietà delle attrazioni. Ricapitoliamo insieme cosa è il carcere oggi in Italia, per capire se vi sia una pertinenza o se la frase è semplicemente sciocca e offensiva per chi in prigione vive e lavora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Davvero il problema del carcere è una donna che fa l’amore con il proprio compagno?