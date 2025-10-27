Davide Lacerenza torna a parlare della Gintoneria dopo il patteggiamento | Avevo perso il controllo

Davide Lacerenza è tornato in pubblico dopo il patteggiamento e la fine dei domiciliari che, racconta, l'avrebbero salvato dalla droga: il pentimento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Davide Lacerenza torna a parlare della Gintoneria dopo il patteggiamento: "Avevo perso il controllo"

