Davide Lacerenza | Il 95% di amici e parenti sono spariti La droga è una m***a e prima o poi vi farà crollare tutto

Davide Lacerenza, ex patron della Gintoneria, ha recentemente patteggiato una pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione dopo le accuse di prostituzione e spaccio nel suo locale in zona Stazione Centrale. Potrà chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali. I deliri di onnipotenzaDopo mesi ai. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Milano, 24 ottobre 2025 ? Le notizie del GIORNO, su @gazzettadimilano 1. Sì al patteggiamento per Davide Lacerenza e Stefania Nobile nell’inchiesta sulla Gintoneria. La giudice per le indagini preliminari di Milano Marta Pollicino ha accolto i patteggi - facebook.com Vai su Facebook

Davide Lacerenza e Stefania Nobile hanno patteggiato per aver organizzato un giro di prostituzione e spaccio nel noto locale milanese La Gintoneria - X Vai su X

Davide Lacerenza: "Il 95% di amici e parenti sono spariti. La droga è una m*** e prima o poi vi farà crollare tutto" - L'ex patron della Gintoneria parla a ruota libera: "Piano piano la sostanza ti prende, hai deliri di onnipotenza, come quelli che vedevate nei video. Secondo milanotoday.it

Inchiesta Gintoneria, torna libero anche Davide Lacerenza: revocati i domiciliari - Milano, 26 settembre 2025 – E’ tornato libero Davide Lacerenza, l'ex compagno di Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, che era stato arrestato, come la stessa Nobile, il 4 marzo scorso ... Da ilgiorno.it

Davide Lacerenza libero dopo sei mesi ai domiciliari, l’annuncio di Cruciani: «Ha perso 22 chili, si sta disintossicando e ha festeggiato in un locale» - A darne notizia è stato Giuseppe Cruciani, conduttore del programma La Zanzara su Radio24, con un post pubblicato sui suoi profili social. Scrive leggo.it