Davide e Chiara Romani conquistano l’Europa | gli aretini vincono l’Europa Bachata Competition a Milano!

Lortica.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i successi nazionali e internazionali degli ultimi anni, i fratelli Davide e Chiara Romani aggiungono un nuovo, straordinario traguardo al loro percorso di eccellenza nel mondo della danza. Domenica 26 ottobre 2025, i maestri e ballerini della scuola La Danzeria di Arezzo hanno conquistato il 1° posto all’Europa Bachata Competition, una delle competizioni più prestigiose del circuito internazionale, svoltasi a Milano. Con la loro energia, tecnica impeccabile e un’eleganza ormai riconosciuta in tutta Europa, Davide e Chiara hanno incantato la giuria e il pubblico, portando sul palco una performance di altissimo livello che ha confermato il loro talento e la loro continua crescita artistica. 🔗 Leggi su Lortica.it

