Per Jonathan David, il momento più difficile da quando veste la maglia della Juventus. L’attaccante canadese, arrivato tra entusiasmo e aspettative altissime, sta vivendo un avvio di stagione che definire complicato è poco. Dopo il gol all’esordio con il Parma, il buio: una lunga serie di prove anonime, errori tecnici e un peso crescente sulle spalle. La sconfitta contro la Lazio ha fatto esplodere le critiche. Tutti i principali quotidiani sportivi sono stati impietosi, assegnando a David un 4 in pagella unanime. L’episodio simbolo? Quella sponda di testa sbagliata che ha innescato l’azione del gol decisivo di Basic, condannando la Juventus all’ennesimo passo falso. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

David, tempesta di critiche: "Inguardabile e sotto shock". Massimo Mauro: «Non posso credere che giochi nella Juve»